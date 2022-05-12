العربية للتصنيع تكشف تفاصيل إنتاج أول دفعة من أجهزة التنفس الصناعي

كشف اللواء محمد مختار، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل إنتاج أول دفعة من أجهزة التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100%.



وقال اللواء محمد مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "تمكنا من إنتاج أول دفعة من أجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلي أن براءة الاختراع المصرية في إنشاء جهاز تنفس صناعي كانت ثمرة تعاون وتكامل مؤسسات الدولة ودعم شباب الباحثين.

وأضاف: “نتشرف بتلبية الكثير من طلبات القوات المسلحة، لافتا إلي أنهم ملمون بالعديد من المعايير القياسية لخروج المنتج بأفضل صورة”.