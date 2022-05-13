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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: أجواء إيجابية سادت مفاوضات السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت البعثة الأممية إلى السودان عن أجواء إيجابية سادت الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد.

وأعربت البعثة، عن أملها بأن تضع جولة الحوار الحالية حدا للأزمة السياسية الراهنة.

وأتت هذه التطورات بينما بحث اللقاء الأولي الذي عقد في مقر بعثة يونيتامس بالخرطوم، وضم ممثلي الآلية الثلاثية والهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير(التوافق الوطني)، رؤيتها حول المجلس السيادي والحكومة وآلية انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة، وفقًا لقناة "العربية".

فيما أكدت قوى الحرية والتغيير (فرع التوافق الوطني) أنها تدعم الحوار والتوافق الوطني الشامل، مشيرة إلى أنه من صميم خطها السياسي المعلن منذ ما قبل 25 أكتوبر 2021.

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كما شددت على أنها ستتعامل بجدية ومسؤولية مع مبادرة الآلية الثلاثية حتى لا تنفرد بعض الجهات بتركيب تسويات سياسية ثنائية، بعيدة عن إجماع المواطنين ومنعاً لتكرار هيمنة أي مجموعة غير منتخبة على السودانيين وإرادتهم، على حد قولها.

وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات شدد في وقت سابق اليوم خلال مقابلة مع العربية/الحدث على ضرورة "عدم إقصاء القوى السياسية والتمسك بمكون واحد رغم أهميته" خلال الحوار.

كما شدد على وجوب تشكيل حكومة مدنية ووضع أساس دستوري وبرنامج قابل للتطبيق بأسرع وقت ممكن ممكن.

الأمم المتحدة السودان الاتحاد الافريقي الخرطوم المجلس التشريعي الحوار الثلاثي

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