إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بمركز أبو المطامير في البحيرة

أُصيب 6 أشخاص عقب نشوب مشاجرة داخل عائلة بقرية السابعة حسين علام التالعة لمركز أبو المطامير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، إخطاراً يُفيد بنشوب مشاجرة بقرية السابعة حسين علام التابعة لمركز ومدينة أبو المطامير.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من، علام .م ، 86 سنه، إشتباه نزيف بالمخ، و منير . ع ، 40 سنه، إشتباه نزيف بالمخ، و صلاح . ع ، 40 سنه، إشتباه كسر بالساعد الأيمن، و سعد . ع ، 35 سنه، إضطراب بدرجة الوعي، و محمد . ع ، 19 سنه، جرح قطعي بالجبهه، و نجاح . م ، 75 سنه، جرح قطعي بالرأس.

جري نقل المصابين إلي مستشفي أبو المطامير المركزي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعه.