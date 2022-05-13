تفاصيل مبادرة دبلة كفاية للتيسير على الشباب

قالت الدكتورة هدي زهرة الباحثة في العلوم الإنسانية، إن مبادرة دبلة كفاية في الزواج مع الغاء الشبكة، لاقت قبول كبيرة وردود أفعال إيجابية ومتوقعة.

وتابعت زهرة خلال حوارها برنامج،"مساء دي إم سي" تقديم رامي رضوان والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" مع ارتفاع أسعار الذهب يجب أن نساند الشباب ولا نوقف مشوارهم بسبب الأسعار".

وبدوره قال الدكتور وليد رشاد أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، :" الأمر يتوقف علي الأسر ومدي قبولها لهذه المبادرة ويتوقف علي الأبناء أيضا، لافتا إلي أن كلما يتاخر سن الجواز يحدث تنازلات.