استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 13-5- 2022.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 8جنيهات للكيلو

البصل بـ2.25 جنيه للكيلو

البطاطس 4 جنيهات للكيلو

الخيار 4 جنيهات





الملوخية 6.5 جنيهات

الكوسة 3.25 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 3.5 جنيهات للكيلو

الفاصوليا بـ 4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:





الجوافة 11 جنيها

البرتقال 5.5 جنيه

اليوسفي 6 جنيهات

الموز 8 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.