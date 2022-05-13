تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري بتقاطع محور شينزو أبي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور عقب إغلاق كوبري السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محورى شينزو أبى – المشير الغربي.

وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة إن الأعمال الإنشائية بكوبري السيارات تستلزم غلق كلى للكوبرى بدأ بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 12/5 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2021 مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور شينزو أبى.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة باشراف اللواء عمرو بيلي مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.