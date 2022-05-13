عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصانع المتقن والجندي المرابط.. خطبة الجمعة اليوم بكافة المساجد

مسجد محمد علي
مسجد محمد علي

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موضوع خطبة اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: “خطبة الجمعة بإذن الله تعالى تحت عنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد بمسجد محمد على بالقلعة بإذن الله تعالى بحضور نخبة من أعضاء ومسئولي وكبير مذيعي اتحاد الإذاعات الإسلامية المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية”.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون بعنوان : "الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد".

وأكد أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 13 مايو  بعنوان: "الصانع المتقن" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري.

و نشر الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي: ‏نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن ، وخطيب الجمعة د.على الله الجمال إمام المسجد.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة خطبة الجمعة الصانع المتقن اتحاد الإذاعات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو مساعدات عسكرية

إلغاء الترخيص والحبس والغرامة.. تعديلات مرتقبة بقانون المرور والمخالفين

يد الزمالك والأهلي يختتمان مباريات الدور الأول من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

عروس توقف حفل زفافها لنسيانها فستان الفرح.. فيديو

قبل 8 جولات.. مؤمن سليمان يقود الشرطة إلى التتويج بلقب الدوري العراقي

الجيش الروسي يعلن تدمير أنظمة رادار أمريكية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ