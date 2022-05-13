الصانع المتقن والجندي المرابط.. خطبة الجمعة اليوم بكافة المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موضوع خطبة اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: “خطبة الجمعة بإذن الله تعالى تحت عنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد بمسجد محمد على بالقلعة بإذن الله تعالى بحضور نخبة من أعضاء ومسئولي وكبير مذيعي اتحاد الإذاعات الإسلامية المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية”.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون بعنوان : "الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد".

وأكد أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 13 مايو بعنوان: "الصانع المتقن" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري.

و نشر الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي: ‏نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن ، وخطيب الجمعة د.على الله الجمال إمام المسجد.