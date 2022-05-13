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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

8 فوائد يجنيها الطفل من الرضاعة الطبيعية

فوائد الرضاعة الطبيعية
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل

تلجأ أغلب السيدات إلى الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية واستبدالها بالرضاعة الصناعي، وهو ما يحرم الطفل من العديد من الفوائد، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل.

 

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل 

 

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان الرضاعة الطبيعية لها فائدة مودة بالنسبة للأم والطفل ، فهي تحمي الام من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان المبيض، والتهاب المفاصل الروماتويدي وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكري.

 

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وأضاف  في تصريح خاص موقع “صدى البلد” الإخباري، ان الرضاعة الطبيعية لها العديد من الفوائد الهامة بالنسبة للطفل ايضا، ود تحمية من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، ومن أبرزها ما يلي :
- تساعد الرضاعة الطبيعية على تطور الجهاز الهضمي للرضيع .
- تزيد الرضاعة الطبيعية الرضيع بالأجسام المضادة لتقوية مناعته، مما يحميه من الإصابة بالأمراض والعدوى ونزلات البرد، وأمراض الجهاز التنفسي، والحساسية والربو. كما انها تساعد على الشفاء السريع أثناء المرض.
- الرضاعة الطبيعية لها دور عام في تطور الدماغ، لذا قد يسجل الأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية معدلات ذكاء أعلى من غيرهم.
- تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالإسهال.
- تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالإمساك.

 

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل 


- تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالتهابات المعدة والأمعاء والقولون .
- تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الأطفال بمرض السكري .
- تقل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الأطفال بالسمنة .
 

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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