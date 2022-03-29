6 فوائد صحية مذهلة لعصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية

غالبًا ما يتم تشجيع الأمهات المرضعات على اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات لتوفير التغذية الكافية لأطفالهن الصغار في هذا الصدد.

يعد شرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية طريقة جيدة لضمان تجديد طاقتك ومغذياتك أثناء إرضاع طفلك.

كشف موقع هيلثي الفوائد الصحية والأمان لاستهلاك البرقوق وعصير القراصيا أثناء الرضاعة الطبيعية.

ما هو البرقوق؟

هو الخوخ المجفف ، المعروف باسم البرقوق الأوروبي. يمكنك تحضير عصير البرقوق من الخوخ المجفف ، وهو يوفر لك الكثير من العناصر الغذائية والطاقة. الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في البرقوق تمنع المشاكل الصحية أثناء الرضاعة الطبيعية .

هل من الآمن تناول البرقوق أو شرب عصير القراصيا أثناء الرضاعة الطبيعية؟

نعم ، يمكنك شرب عصير البرقوق الطازج وتناول القراصيا أثناء الرضاعة الطبيعية لطفلك. يساعد شرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة على منع وعلاج الاضطرابات مثل الإمساك. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول البرقوق أو عصيره يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية تحدث مع طبيبك قبل تضمين الخوخ في نظامك الغذائي.



الفوائد الصحية لشرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية



يساعدك المحتوى الغذائي العالي في البرقوق على الحفاظ على لياقتك وصحتك أثناء إرضاع طفلك . فيما يلي نورد بعض الفوائد الصحية البارزة لشرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية.

1. علاج للإمساك

يساعد المحتوى العالي من الألياف في البرقوق على منع أو علاج المشاكل الناتجة عن الإمساك أثناء الرضاعة الطبيعية. يعمل العصير الطازج من الفاكهة المغذية كملين ويعزز حركة الأمعاء. كما أن شرب عصير القراصيا يمنع البواسير التي تتطور بسبب الإمساك المزمن .

2. ينظم وظائف المثانة

قد يؤدي الإمساك إلى الضغط على المثانة البولية ويزيد من تواتر التبول. قد تجد صعوبة في تنظيم فرط نشاط المثانة. يمنع البرقوق الإمساك ويعزز الأداء الطبيعي للمثانة أثناء الرضاعة الطبيعية.

3. يعزز النبضات العصبية

البرقوق غني بالبوتاسيوم المعدني. البوتاسيوم هو إلكتروليت حيوي ضروري لنقل النبضات العصبية لأداء وظائف الجسم المختلفة. شرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية سيعزز صحة الجهاز العصبي ويعزز وظائف الجسم الصحية.



4. ينظم زيادة الوزن

يمكنك التحكم في وزنك عن طريق تناول البرقوق المجفف أثناء الرضاعة الطبيعية. يساعدك تناول البرقوق الجيد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ، ويخفف آلام الجوع ، وينظم زيادة الوزن. أيضًا ، يحتوي البرقوق على كمية قليلة جدًا من الدهون التي تمنعك من الإصابة بالسمنة أثناء إرضاع طفلك الصغير .



5. يمنع فقر الدم

عصير البرقوق مصدر ممتاز للحديد. يساعد تناول عصير البرقوق بشكل كافٍ على زيادة كمية الحديد في الجسم. يساعد الهيموجلوبين الجيد على منع مخاطر الإصابة بفقر الدم ، مثل التعب وضيق التنفس والتهيج.

6. التقليل من ترسب البلاك في الشرايين

كنت تعاني من تصلب الشرايين وتضيق الشرايين نتيجة ترسب البلاك. نتيجة لذلك ، فإنك تعاني من نقص في الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم مما قد يؤدي إلى قصور في القلب أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية. يعتبر شرب عصير القراصيا فعالا للغاية في إبطاء تطور تصلب الشرايين. يساعد البوتاسيوم في البرقوق على تنظيم ضغط الدم بشكل كبير ويمنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب أثناء الرضاعة الطبيعية .



7. يعزز صحة العضلات

كشفت العديد من الدراسات الطبية أن البرقوق مصدر غني لمعادن البورون والبوتاسيوم. يعزز البوتاسيوم تقلصات العضلات الملساء ، ويساعد البورون في بناء عضلات وعظام قوية أثناء الرضاعة الطبيعية. كما أن شرب عصير البرقوق يساعد في علاج هشاشة العظام إلى حد كبير.