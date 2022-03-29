عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد صحية مذهلة لعصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية

عصير البرقوق
عصير البرقوق

غالبًا ما يتم تشجيع الأمهات المرضعات على اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات لتوفير التغذية الكافية لأطفالهن الصغار في هذا الصدد. 

يعد شرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية طريقة جيدة لضمان تجديد طاقتك ومغذياتك أثناء إرضاع طفلك.

كشف موقع هيلثي الفوائد الصحية والأمان لاستهلاك البرقوق وعصير القراصيا أثناء الرضاعة الطبيعية.

txt

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بمذاق مختلف

txt

قدميها لأطفالك.. طريقة تحضير كرات الموز بجوز الهند

ما هو البرقوق؟

هو الخوخ المجفف ، المعروف باسم البرقوق الأوروبي. يمكنك تحضير عصير البرقوق من الخوخ المجفف ، وهو يوفر لك الكثير من العناصر الغذائية والطاقة. الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في البرقوق تمنع المشاكل الصحية أثناء الرضاعة الطبيعية .

هل من الآمن تناول البرقوق أو شرب عصير القراصيا أثناء الرضاعة الطبيعية؟

نعم ، يمكنك شرب عصير البرقوق الطازج وتناول القراصيا أثناء الرضاعة الطبيعية لطفلك. يساعد شرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة على منع وعلاج الاضطرابات مثل الإمساك. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول البرقوق أو عصيره يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية تحدث مع طبيبك قبل تضمين الخوخ في نظامك الغذائي. 
 

الفوائد الصحية لشرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية


يساعدك المحتوى الغذائي العالي في البرقوق على الحفاظ على لياقتك وصحتك أثناء إرضاع طفلك . فيما يلي نورد بعض الفوائد الصحية البارزة لشرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية.

1. علاج للإمساك
يساعد المحتوى العالي من الألياف في البرقوق على منع أو علاج المشاكل الناتجة عن الإمساك أثناء الرضاعة الطبيعية. يعمل العصير الطازج من الفاكهة المغذية كملين ويعزز حركة الأمعاء. كما أن شرب عصير القراصيا يمنع البواسير التي تتطور بسبب الإمساك المزمن  .

2. ينظم وظائف المثانة
قد يؤدي الإمساك إلى الضغط على المثانة البولية ويزيد من تواتر التبول. قد تجد صعوبة في تنظيم فرط نشاط المثانة. يمنع البرقوق الإمساك ويعزز الأداء الطبيعي للمثانة أثناء الرضاعة الطبيعية.

3. يعزز النبضات العصبية
البرقوق غني بالبوتاسيوم المعدني. البوتاسيوم هو إلكتروليت حيوي ضروري لنقل النبضات العصبية لأداء وظائف الجسم المختلفة. شرب عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية سيعزز صحة الجهاز العصبي ويعزز وظائف الجسم الصحية. 
 

4. ينظم زيادة الوزن
يمكنك التحكم في وزنك عن طريق تناول البرقوق المجفف أثناء الرضاعة الطبيعية. يساعدك تناول البرقوق الجيد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ، ويخفف آلام الجوع ، وينظم زيادة الوزن. أيضًا ، يحتوي البرقوق على كمية قليلة جدًا من الدهون التي تمنعك من الإصابة بالسمنة أثناء إرضاع طفلك الصغير .
 

5. يمنع فقر الدم
عصير البرقوق مصدر ممتاز للحديد. يساعد تناول عصير البرقوق بشكل كافٍ على زيادة كمية الحديد في الجسم. يساعد الهيموجلوبين الجيد على منع مخاطر الإصابة بفقر الدم ، مثل التعب وضيق التنفس والتهيج.

6. التقليل من ترسب البلاك في الشرايين
كنت تعاني من تصلب الشرايين وتضيق الشرايين نتيجة ترسب البلاك. نتيجة لذلك ، فإنك تعاني من نقص في الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم مما قد يؤدي إلى قصور في القلب أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية. يعتبر شرب عصير القراصيا فعالا للغاية في إبطاء تطور تصلب الشرايين. يساعد البوتاسيوم في البرقوق على تنظيم ضغط الدم بشكل كبير ويمنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب أثناء الرضاعة الطبيعية .
 

7. يعزز صحة العضلات
كشفت العديد من الدراسات الطبية أن البرقوق مصدر غني لمعادن البورون والبوتاسيوم. يعزز البوتاسيوم تقلصات العضلات الملساء ، ويساعد البورون في بناء عضلات وعظام قوية أثناء الرضاعة الطبيعية. كما أن شرب عصير البرقوق يساعد في علاج هشاشة العظام إلى حد كبير.

نظام غذائى الخضروات الفيتامينات والمعادن الفيتامينات وظائف health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-1-2022

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2-1-2022

تسمم أغذية الأطفال.. الأعراض والأسباب والتشخيص والعلاج

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

دعاء تفريج الهموم والمصائب .. هدي نبوي مستجاب لا تغفله

أيمن يونس لـ كيروش:لازم نضغط على ماني بشكل أكبر من مباراة القاهرة

تشريعات واتفاقيات دولية على طاولة النواب.. جدول أعمال المجلس اليوم

وزير الزراعة: مصر لديها قدرة تخزينية للقمح تصل لـ 6.5 مليون طن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

بعد 3 آلاف عام.. تركيب أصوات في فيديو لمومياء يجعلها تصرخ| شاهد

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ