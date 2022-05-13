منة فضالي تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعت الفنانة منة فضالي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي توفى قبل قليل.

وكتبت منة فضالى عبر تويتر: “أتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد من الشعب الإماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد برحيل صاحب السمو #الشيخ_خليفه_بن_زايد_ال_نهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته #ان_لله_وان_اليه_راجعون #الامارات ”.



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم”.