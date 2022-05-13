خطيب مسجد السيدة نفيسة: جيش مصر في رباط إلى يوم الدين

وجه الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، رسالة للجنود البواسل من الجيش والشرطة قائلا "لا يضركم كيد الأعداء ومكر الماكرين فالمصاب مصابنا جميعا والشهيد شهيدنا".



وتابع، إمام مسجد السيدة نفيسة ، في خطبة الجمعة اليوم والتي كانت بعنوان "الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد": في رسالته لجنود الجيش والشرطة : أقول لكم كما قال الله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ".

وأكد أنه ورد عن النبي الكريم قال "لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" مشددا على أن جيش مصر في رباط إلى يوم الدين.

واستشهد بحديث النبي "ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي" والجند الغربي هم جنود مصر.

وعزي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، أسر الشهداء ، بأن المصاب مصابنا والشهيد شهيدنا فالله يقول "{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}.

وأكد أن رسول الله وعد فقال "والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثعب يدما اللون لون الدم والريح ريح المسك.