مصرع طالب إعدادي تحت عجلات قطار أبوقير.. التفاصيل الكاملة

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصرعه أسفل عجلات قطار أبوقير، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمزلقان فيكتوريا شرقي محافظة الإسكندرية.



وعقب الحادث، خيم الحزن على صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة الإسكندرية، الذين أعربوا عن حزنهم بعد هذا الحادث الأليم، وتحولت الصفحات الخاصة بزملائه إلى دفاتر عزاء للطالب الراحل.

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وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار خط أبوقير بشخص بمنطقة فيكتوريا وتوفى في الحال.



انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة «يوسف ميسرة محمود غنيم»، تلميذ بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة كلية فيكتوريا.



وكشفت التحريات أن الطالب الراحل كان يتلقى أحد الدروس بصحبة زملائه، وأثناء عودته إلى منزله بمنطقة الساعة حاول عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان فيكتوريا، وتصادف مرور القطار فصدمه وتوفى في الحال.



جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتقدمت إدارة المدرسة بخالص العزاء إلى أسرة الطفل، داعية المولى عزوجل أن يتغمده بخالص رحمته وأن يرزقهم الصبر والسلوان.



كما تقدم الأستاذ شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزة التعليمية بخالص العزاء والمواساة لوفاة المغفور له بإذن الله الطالب يوسف ميسره، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة فيكتوريا كولدج، داعيًا الله عزوجل أن بتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.