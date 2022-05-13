الأهلى ينعى خليفة بن زايد: رحل بعد تاريخ حافل من العطاء

نعى النادى الأهلى،، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتبت الحساب الرسمي للنادى عبر تويتر: "النادى الأهلى ورئيسه الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى قائدا من أعظم القادة العرب فى التاريخ الحديث، المغفور له - باذن الله - الشيخ خليفة بن زايد أل نهيال، رئيس دولة الامارات الشقيقة الذى وافته المنية اليوم ، بعد تاريخ حافل من العطاء لـ بلاده، وله الكثير من المواقف المشهودة فى سبيل نصر قضايا الأمتين العربية والإسلامية .

والنادى الأهلى ومجلس إدارته اذ يتقدمون بخالص التعازى وصادق المواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وشعبا فى هذا المصاب الجلل، راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد الغالى بواسع رحمته، وأن يلهم الأشقاء الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه رجعون.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.