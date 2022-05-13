خير خلف.. مجلس حكماء المسلمين ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه وأمته والإنسانية.

ويقدِّر مجلس حكماء المسلمين جهود الفقيد الراحل في نشر قيم التعايش والمحبة والخير والسلام؛ حيث كان خير خَلَف لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كانت لجهوده عظيم الأثر في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

ومجلس حكماء المسلمين؛ رئيسًا وأعضاء، إذ ينعى إلى العالم أسرِه وفاة الفقيد الراحل فإنه يتقدَّم بخالص العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وأسرة الفقيد الراحل، وقادة وحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه وأمته الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".