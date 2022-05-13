قائد مسيرة التقدم والرخاء.. مستشار مفتي الجمهورية ينعى الشيخ خليفة بن زايد

نعى الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بخالص الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره إلى قادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيق والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد دولة الإمارات العربية الشقيق وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيق؛ الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة.



وتوجه مستشار مفتي الجمهورية، في بيانه اليوم الجمعة، بخالص العزاء و المواساة إلى قادة وحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيق في وفاة قائد مسيرة التقدم والرخاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيق ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



وأكد مستشار مفتي الجمهورية أن فقيد الأمة له جهود بارزة وقاد مسيرة التنمية والتقدم والازدهار والرخاء واشتهر بالحكمة والعمل لصالح الأمتين العربية والإسلامية وقاد سفينة الوطن نحو المزيد من الازدهار والرخاء فى جميع المجالات وشهدت الإمارات الشقيق تقدما إقتصاديا ملحوظاً في عهده رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.