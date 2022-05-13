مران الزمالك | تدريبات إضافية لـ فتوح وبن شرقي

خاض الثنائي أحمد فتوح وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية بدنية إضافية عقب خوض الفقرة التأهيلية مع باقي لاعبي الأبيض وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون كرة لمدة ٣٠ دقيقة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، ويأتي ذلك وفقا لقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الذي حرص على الحديث مع الثنائي في بداية المران وكلفهما بأداء هذا البرنامج.

وخاض الثنائي تدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم، ولم يشاركا في باقي فقرات المران الجماعي للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.