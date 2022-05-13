مدرب بايرن ميونخ يؤكد اقتراب مزراوي من الانضمام للفريق

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، من اقتراب الفريق البافاري لضم نصير مزراوي نجم أياكس والمنتخب المغربي، في الموسم القادم.

وقال ناجلسمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولفسبورج بالدوري الألماني: "نحن في طريقنا لـ إكمال التعاقد مع المزراوي، لم نفعل الكثير لـ إقناعه، أجابنا على الفور وقال أنه يريد اللعب لبايرن ميونخ فقط".

وأضاف: "مُتبقي بعض التفاصيل الصغيرة لحسم التعاقد، إذا أنهينا الأمر، سنكون سعداء جدًا بالتعاقد معه".

وكانت بعض التقارير صحفية، قد كشفت عن اقتراب نادي بايرن ميونخ الألماني، من ضم نصير مزراوي نجم المنتخب المغربي، خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وقالت مجلة "كيكر" الرياضية أن النادي البافاري قد توصل إلى إتفاق لضم اللاعب لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في صفقة إنتقال حر.

وأضافت المجلة: “ اللاعب الذي شارك في 12 مباراة مع المنتخب المغربي، سيحصل على عقد لمدة أربعة أعوام لينضم إلى بايرن بعد نهاية عقده مع أياكس في 30 يونيو القادم”.

واختتمت أنه نصير مزراوي يعد خيار جيد للمدرب نلجسمان لكي يعيد بافارد إلى مركزه الطبيعي في قلب الدفاع ومشاركة مزراوي بدلاً منه.