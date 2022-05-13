الأجانب يستحوذون على 17% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 437.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 18.1%، وسجل العرب 9.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7553 مليون جنيه.

فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1743.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.