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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحسابات الوهمية وخسائر الأسهم تمنع إيلون ماسك من إتمام صفقة تويتر

الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

بعد أسابيع من إعلانه عن شراء موقع “تويتر” وإتمام صفقة بقيمة 44 مليار دولار، علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقته للاستحواذ على موقع التغريدات “تويتر" بسبب مخاوفه من عدد الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة على منصات التواصل الإجتماعي.

ووفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” جاء ذلك بعد تشكيك رئيس شركة “تسلا” في الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم مما أثار شكوكًا جديدة حول ما إذا كان إيلون ماسك سيكمل الصفقة البالغة 44 مليار دولار.

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وقال رجل الأعمال الملياردير على تويتر، اليوم الجمعة، إن الصفقة محتجزة بسبب حسابًا في الإيداعات التنظيمية للشركة مما يشير إلى أن عدد الحسابات المزيفة على المنصة يمثل أقل من 5% من مستخدميها البالغ عددهم 229 مليونًا.

إيلون ماسك يعلق صفقته

وتم تضمين التقدير في الإيداع ربع السنوي للشركة الأسبوع الماضي، مع الإبلاغ عن نفس الحساب أيضًا في كل ملف ربع سنوي يعود إلى 2014.

وضرب البيان على الفور سعر سهم تويتر، حيث انخفض السهم بنحو 20% في تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة، وتابع ماسك بتغريدة إضافية بعد ساعتين قال فيها إنه لا يزال ملتزمًا بإتمام الصفقة، وقد ساعد ذلك الأسهم على تقليص خسائرها، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 11% إلى 40.02 دولار.

ومن غير الواضح ما هو الأثر القانوني لإخطاره وما هي الأسباب التي يتعين عليه القيام بها لتعليق الصفقة، ولكن الشك الذي قدمته تغريدة ماسك هو أحدث مثال على الطريقة السريعة التي حصل بها على الصفقة، والتي أدت إلى تنازل ماسك عن حقه في التفاوض على الشروط.

خسائر فادحة لتويتر

ولم يرد ماسك أو موقع تويتر على هذه المزاعم، ويتم تداول سهم تويتر الآن بخصم 26% على سعر السهم البالغ 54.20 دولارًا الذي وافق ماسك على دفعه في منتصف أبريل، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يعتقدون أن الصفقة ستحدث في أي مكان بالقرب من هذا السعر وربما لا يحدث على الإطلاق.

كانت قد ارتفعت أسهم تسلا، التي تراجعت 33% منذ أن قال ماسك على تويتر إنه يفكر بجدية في شراء منصة التواصل الاجتماعي في أواخر مارس، وصعدت بنسبة 7% تقريبًا في تعاملات نيويورك.

حسابات مزيفة

وقال ماسك سابقًا إن إحدى أولوياته للمنصة هي هزيمة الحسابات الوهمية، والمصادقة على الحسابات الحقيقية، وفي إيداعات موقع “تويتر” التي تعود إلى 8 سنوات، وقالت الشركة إن أقل من 5 % من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم كانوا حسابات مزيفة أو بريد عشوائي.

وقال موقع تويتر: "عند اتخاذ هذا القرار، طبقنا أحكامًا مهمة ، لذا فإن تقديرنا للحسابات الخاطئة أو غير المرغوب فيها قد لا يمثل بدقة العدد الفعلي لهذه الحسابات، وقد يكون العدد الفعلي للحسابات الخاطئة أو غير المرغوب فيها أعلى مما كنا نتوقعه"

تأتي خطوة ماسك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس التنفيذي باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لتويتر، تجميدًا فوريًا للتوظيف وإجراءات لخفض التكاليف ورحيل اثنين من كبار المسئولين بالشكرة، بعدما واجهت الشركة ضغوطًا طويلة الأجل من المستثمرين بسبب النمو البطيء مقارنةً بمنافسين مثل “ميتا” و"تيك توك".

وأثارت محاولة الملياردير لشراء تويتر صدمة في عالم التكنولوجيا والمال، على الرغم من أن الكثيرين تكهنوا بأن ماسك لم يكن جادًا بشأن الصفقة أو أنه سيرحل في النهاية، ولكن وافق رئيس شركة “تسلا” على دفع رسوم جزائية بقيمة مليار دولار إذا تخلى عن الاتفاقية.

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