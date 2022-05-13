شيوخ الإمارات يؤدون صلاة الجنازة على خليفة بن زايد

يتقدمهم محمد بن زايد

شيعت دولة الإمارات، الجمعة، جنازة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، حسب وكالة أنباء "الإمارات".

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ الإمارات جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

موكب جنازة #الشيخ_خليفة_بن_زايد_آل_نهيان متجها الى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الاول في #ابوظبي لاداء صلاة الجنازة على روحه الطاهره pic.twitter.com/7Rai4oPmLv — محمد الحمادي 🇦🇪 (@MEalhammadi) May 13, 2022

ومن المقرر أن يتلقى محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم غد السبت في قصر المشرف.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد البلاد.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وكان الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.