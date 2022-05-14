عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G82

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات أحدث هواتفها متوسطة الفئة، والذي يأتي بإمكانيات فائقة وقدرات تصويرية ممتازة لمنافسة أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف موتورولا الجديد Moto G82، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.6 بوصة وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، توفر تغطية بنسبة 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3.

 

تسريبات عن مواصفات هاتف موتورولا الجديد.. Motorola Moto G62

موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

 

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G82

ويتم تشغيل هاتف موتورولا الجديد Moto G82، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع من خلال فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G82

وتسمح شاشة OLED، والتي تأتي لأول مرة بهاتف موتورولا بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها، ولكن يضم هاتف الفئة المتوسطة Moto G82 مستشعر البصمة مدمج في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يتضاعف كمفتاح طاقة.

وجاء هاتف موتورولا Moto G82، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تثبيت الصورة البصري OIS، ومتصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية عرض 118 درجة، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي كاميرا السيلفي مثبتة داخل ثقب بالشاشة بها مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G82

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G82، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتستمد الطاقة عبر شاحن سريع بقدرة 30 وات، وفقا لمعيار TurboPower.

وتشمل الميزات الأخرى لهاتف Moto G82، دعم لبطاقة SIM مزدوجة واتصال 5G، مع فتحة منفصلة لبطاقة micro SD، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 الذي يمكن تخصيصه من خلال My UX.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G82، باللونين الرمادي والأبيض، وسيكون متاحا للبيع مقابل سعر حوالى 330 يورو (أي ما يعادل 6 ألف و200 جنيه مصري)، للبيع في أوروبا، وسيتم طرح الجهاز الجديد أيضا في أسواق مختارة في أمريكا اللاتينية وآسيا والهند والشرق الأوسط.

موتورولا Moto G82 موتورولا Moto G82 هاتف Moto G82 سعر ومواصفات Moto G82

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

موضوعات متعلقة

طريقة تفعيل وضع الشبح في السناب لإخفاء موقعك عن الآخرين

لهواتف أندرويد وآيفون.. إطلاق لعبة الباتل رويال المجانية الأسبوع المقبل

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس

جوجل تطلق أندرويد 13 لأكثر من 20 علامة تجارية.. إليك القائمة

ترشيحاتنا

بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بفيروس كورونا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ستة أيام من شوال .. احذر صيامها في هذه الحالة

موتورولا تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ