موتورولا تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات أحدث هواتفها متوسطة الفئة، والذي يأتي بإمكانيات فائقة وقدرات تصويرية ممتازة لمنافسة أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف موتورولا الجديد Moto G82، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.6 بوصة وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، توفر تغطية بنسبة 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G82

ويتم تشغيل هاتف موتورولا الجديد Moto G82، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع من خلال فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G82

وتسمح شاشة OLED، والتي تأتي لأول مرة بهاتف موتورولا بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها، ولكن يضم هاتف الفئة المتوسطة Moto G82 مستشعر البصمة مدمج في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يتضاعف كمفتاح طاقة.

وجاء هاتف موتورولا Moto G82، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تثبيت الصورة البصري OIS، ومتصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية عرض 118 درجة، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي كاميرا السيلفي مثبتة داخل ثقب بالشاشة بها مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G82

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G82، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتستمد الطاقة عبر شاحن سريع بقدرة 30 وات، وفقا لمعيار TurboPower.

وتشمل الميزات الأخرى لهاتف Moto G82، دعم لبطاقة SIM مزدوجة واتصال 5G، مع فتحة منفصلة لبطاقة micro SD، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 الذي يمكن تخصيصه من خلال My UX.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G82، باللونين الرمادي والأبيض، وسيكون متاحا للبيع مقابل سعر حوالى 330 يورو (أي ما يعادل 6 ألف و200 جنيه مصري)، للبيع في أوروبا، وسيتم طرح الجهاز الجديد أيضا في أسواق مختارة في أمريكا اللاتينية وآسيا والهند والشرق الأوسط.