برلماني: الدولة تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من البترول وتكثيف التنقيب

قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الفترة الراهنة تشهد حالة من الإضطرابات والتحديات تواجهها دول العالم أجمع، ولهذا تسعي القيادة السياسية لمجابهة أي نوع من التأثيرات السلبية على المنظومة الإقتصادية للحفاظ علي استمرارية نموها.

وأضاف تركيا لـ صدي البلد، أن وزارة البترول لم تدخر جهدا في تنفيذ أهداف خطتها المعنية بزيادة الإنتاج المحلي من البترول وكافة مشتقاته، تزامنا مع إرتفاع أسعاره عالميا، لافتا إلى أنها تسير في أكثر من إتجاه لخدمة هذا الملف ولعل تكثيف التنقيب عن هذه الموارد هو الأبرز.

وأشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلي أن زيادة قيمة الصادرات البترولية يعد أيضا من الأهداف التي تسعي الوزارة إلي تحقيقها بالفترة الحالية لما لها من مكاسب إقتصادية هائلة، مشيدا بدورها في عقد العديد من الشراكات سواء كانت مع شركات أجنبية أو القطاع الخاص المصري من أجل إشراكه في خطة التنمية.

وفي سياق متصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الانتاج .

أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود فى إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حالياً على مستوى العالم فى تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذى يتم استيراده لتخفيف الأعباء و ترشيد النقد الأجنبي مؤكدا على أهمية زيادة الإنتاج المحلى فى دعم الاستقرار فى تأمين متطلبات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .

وتابع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع الإجراءات التى ينفذها قطاع البترول للتعجيل بمشروعات الحقول ووضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج، مؤكداً أهمية الإسراع بالتنفيذ لتلك المشروعات والأنشطة وتنفيذ خطط للإنتاج المبكر من الحقول فى عدد من المناطق خاصة خليج السويس والصحراء الغربية دعماً لزيادة إنتاج الزيت الخام خاصة مع توافر بنية تحتية وتسهيلات إنتاجية تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة فى مختلف مناطق الإنتاج.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالاستمرار فى زيادة أجهزة حفر الآبار فى المناطق البرية والبحرية بما يواكب متطلبات الزيادة فى أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول ويسهم فى سرعة تنفيذ وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج .

ووجه الملا برفع وتيرة العمل فى تنفيذ مشروعات زيادة معدلات الإنتاج وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والمشروعات، كما وجه أيضاً بالتنسيق مع شركات قطاع البترول إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية والمسئولة عن تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات والأعمال البحرية من أجل التعاون فى سرعة إنجاز الأعمال اللازمة لاستكمال المشروعات .



وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة البدء فى تنمية الحقول التى لم يتم تنميتها ، كما وجه بالإسراع فى وتيرة التنسيق مع الشركات الفائزة بمناطق البحث والاستكشاف فى المزايدة العالمية الأخيرة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للإسناد .