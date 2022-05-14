أحدث أسعار بيستيون B70 موديل 2022 فى مصر .. تفاصيل

تعتبر السيارة بيستيون B70 موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان من قبل الصانع الصيني، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، مع حزمة من التقنيات الفنية ووسائل التحكم والرفاهية.

بيستيون B70 موديل 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بيستيون B70 موديل 2022 في مصر.

زودت السيارة بيستيون B70 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 258 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي طراز DSG سباعية السرعات.

بيستيون B70 موديل 2022

وتضم السيارة بيستيون B70 موديل 2022 جنوط رياضية انيقة متعددة الاضلاع، مع شبكات هوائية كبيرة الحجم، ومصابيح أمامية حادة وعدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومفهوم رباعي الابواب، مع منظومة عادم مزدوجة.

بيستيون B70 موديل 2022

وتوسط قمرة القيادة للسيارة بيستيون B70 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي وترفيهي، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

بيستيون B70 موديل 2022

أسعار السيارة بيستيون B70 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى بيستيون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 440 الف جنيه.

الفئة الثانية بيستيون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 505 الف جنيه.

الفئة الثالثة بيستيون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 535 الف جنيه.