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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت.. صور

بي إم دبليو M5 Competition
بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت

تواصل شركة منهارت رائد مجال تعديل السيارات من تعزيز تواجدها، بعد أن اضافت عدة ترقيات جديدة للنسخة البافارية الشهيرة بي إم دبليو M5 Competition والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، وشملت هذه التعديلات الاطلالة الخارجية وعدة تغييرات فنية أيضا، بالإضافة إلى الترقيات الداخلية.

بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت 

تمتعت السيارة بي إم دبليو M5 Competition بإسم MH5 800 Black Edition وذلك على الطريقة الخاصة بمنهارت، بينما جاءت من الخارج وهي ترتكز على جنوط رياضية انيقة ومتعددة الاضلاع حيث يبلغ قياسها 21 بوصة، بالإضافة إلى طلاء خارجي من اللون الأسود اللامع.

بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت 

وظهرت السيارة بي إم دبليو MH5 800 Black Edition بمنظومة عادم رباعية داخل ناشر خلفي مميز مدعوم بعواكس ضوئية ولمسات بارزة وغائرة، بالإضافة إلى سبويلر خلفي انيق وزعنفة القرش الخلفية، مع الكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون.

بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت 

كما ظهرت المرايات الجانبية للسيارة MH5 800 Black Edition ببعض الزيادات الهندسية الانيقة، مع صادم أمامي معزز بدعامات نحيفة تقترب من الأرض بشكل رياضي، و طاقم نوابض من H&R جديد، بالإضافة إلى ترقيات داخلية تشمل أرضية السيارة، وغطاء عصا ناقل الحركة، والعديد من لمسات منهارت الشهيرة.

بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت 

أما عن القدرات الفنية للسيارة MH5 800 Black Edition فدعمت بمحرك من 8 اسطوانات طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 750 حصاناً بدلًا من 625 حصانا، و 1030 نيوتن/متر من عزم الدوران بدلًا من 815 نيوتن/متر.

بي إم دبليو M5 Competition تحصل على تعديلات مميزة من منهارت 
منهارت بي إم دبليو Competition بي إم دبليو M5 Competition التعديلات

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