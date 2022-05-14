تحارب السرطان والأمراض الخطيرة.. الفرفحينا عشبة برية تنبت بشكل عشوائي في سيناء

"الفرفحينا" هي عشبة تنبت وحدها في الطبيعة خلال فصل الصيف, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض، وأصلها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها شمال سيناء ، وتتناولها شعوب هذه المنطقة بكثرة حيث تتمتع الفرفحينا بطعم حامض يميل إلى الملوحة، مما يجعلها محببة لدى الكثيرين ،كما تم استخدامها منذ القدم في الطب البديل.

هي عشبة ورقية تنتمي النباتات والأعشاب الطبية نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة ،تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.



وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراه في النباتات والاعشاب الطبية ، ان نبات البقلة لها فوائد صحية عديدة، وهو من البقول العشبية، وأوراقها تؤكل ، حيث تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية.

وأثبتت دراسة أخيرة أن البقلة، والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان، ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

خفض نسبة الدهون

وقد توصل العلماء إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول .. حيث أن لها تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم ، هذا بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

وأوردت الدراسة انها تتمنع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة ، - طرد الديدان الحلقية من الجسم ، - تعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط ، - إيقاف التقيؤ والوحام ، - علاج الثآليل ، - إيقاف نزيف الدم ، علاج الصداع والحمى.

و نبتة البقلة غنية بالأوميجا-3، المعروف بفوائده الصحية وخواصه المضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ وتقليل التهابات المفاصل، كما تحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، وتقى من اضطراب ضربات القلب.