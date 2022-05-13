عبد المنعم السيد: الاستثمار في مصر يحتاج بعض التسهيلات

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والإقتصادية، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى تسهيل بعض الإجراءات من أجل تشجيع الإستثمار، مضيفا:" معدل التوظيف بدا في الانخفاض منذ عامين علي مستوي العالم".

وأضاف السيد خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" هناك ضبابة في مشهد الاستثمار العالمي وهو ما يوخر دخول المستثمرين في مشاريع جديدة".

وأوضح،:"إستقرار أسعار الذهب يعتبره الكثير من الأشخاص أنه ملاذ أمن للإستثمار ومخزون للقيمة، وبالتالي يكون هناك زيادة فى أسعار الذهب عالميا بشكل كبير جدا، موضحا أنه خلال الشهرين الماضيين هناك زيادة فى شراء سبائك الذهب بحوالي أكثر من 30%.

