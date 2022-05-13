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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2006 يفوز على الزمالك بثلاثية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا مهمًّا على ضيفه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٣٢ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: أحمد عابدين - مازن أحمد - فارس الشافعي - عمر زكريا.

الوسط: يوسف إسلام - إبراهيم عادل - عمر معوض - آدم سمير - هشام مصطفى.

الهجوم: حسام عادل.

وشارك يوسف الجندي بدلًا من هشام مصطفى، وعبد الله طاهر بدلًا من عمر زكريا، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من مازن أحمد، ومحمد أحمد «شيبة» بدلًا من عمر معوض، ومحمد شريف بدلًا من حسام عادل.

افتتح حسام عادل أهداف الأهلي مبكرًا، برأسية رائعة في الدقيقة العاشرة، وأضاف أحمد عابدين الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٥١، واختتم حسام عادل الثلاثية بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة ٦٤، بعد متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس.

ونجح الحارس عمر كامل في التصدي لركلة جزاء ببراعة، قبل أن يسجل الزمالك هدف تقليص الفارق برأسية من ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ١.

بهذا الفوز واصل «أهلي 2006» صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى ٧٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٢٢ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على وادي دجلة بنفس النتيجة، وتعادل مع زد بهدفين لمثلهما.

وفاز «أهلي 2006» على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بهدفين لهدف، وتعادل مع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، وعلى فيوتشر برباعية مقابل هدف، وعلى بيراميدز بهدف نظيف، وخسر أمام الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز على المصري بثلاثية مقابل هدف، وعلى سموحة بثنائية نظيفة، وعلى البنك الأهلي بهدفين دون رد، وعلى المقاصة بسداسية مقابل هدف، وعلى الزمالك بثلاثية مقابل هدف، مسجلًا ٧٧ هدفًا، مقابل ٢٧ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي الزمالك ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية عمر كامل

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