رجال يد الأهلي يفوز على فاب الكاميروني ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة نيامي بالنيجر.

أقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 38-20.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا مهمًّا على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17، ليحقق العلامة الكاملة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» كلا من: السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.