نهلة سلامة تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي .. شاهد

شاركت الفنانة نهلة سلامة جمهورها في صور قديمة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «أنستجرام».



حيث استعادت ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، بمشهد من احدى افلامها مع النمر الاسود ، نالت إعجاب متابعيها.



كشفت الفنانة نهلة سلامة عن كواليس تعاونها مع الفنانين الراحلين أحمد زكي ونور الشريف والساحر محمود عبد العزيز .



وقالت نهلة سلامة فى حوار لها :" محظوظة جدا أني اشتغلت مع عباقرة الفن أحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ، وكانت كلها سيناريوهات حلوة وكان اختيار الممثلين يتم بعناية ".

أَضافت :" كانوا محتضنين جدا ومتحمسين لي وعملت تاريخ كبير في السينما وكانت كلها أدوار هامة ومميزة".



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