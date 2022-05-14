زى النهاردة.. إلغاء هدف المعلم بـ قمة الأهلي والزمالك والمقاولون يتوهج إفريقيا.. نوستالجيا

شهد يوم الجمعة الموافق 14 مايو عام 1982 تعادل فريقا الزمالك والأهلي بدون أهداف فى المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر للدوري العام.

المعلم حسن شحاته سجل هدفا قاتلا للفارس الأبيض في الدقيقه 39 من شوط المباراة الثاني لكن حكم اللقاء الدولي محمد حسام الدين ألغاه بناءا علي راية مرفوعة من حاملها عبد الرؤوف عبد العزيز بدعوي التسلل وهو ما أثبتت الاعادة التليفزيونيه عدم صحة القرار الذي أدي الي توقف المباراه لدقائق طويله بسبب اعتراض لاعبي الزمالك عليه ولكن بلا جدوي من الحكم الذي تمسك بقراره.

التعادل رفع رصيد المارد الأحمر حامل اللقب الي 39 نقطة في المقدمة وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي صاحب المركز الثاني وقد لعب كل منهما 25 مباراة وتبقت له مباراة لحسم بطولة الدوري.

المقاولون يتوهج إفريقيا

وفي يوم السبت الموافق 14 مايو عام 1983 تأهل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب إلي دور الثمانية لبطولة أبطال الكئوس وذلك بعد تغلبه في كمبالا على فريق كمبالا سيتي بطل أوغندا بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح في إياب دور الـ 16.

الوقت الأصلي كان قد أسفر عن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وهي نفس نتيجة لقاء القاهرة وبنفس السيناريو.

أصحاب الأرض تقدموا بثنائية نظيفة في شوط المباراة الأول وحامل اللقب سجل هدفا في الدقيقة 25 من الشوط الثاني عن طريق مدافعه عادل الكردي بينما نجح سعيد الشيشيني من إدراك التعادل الغالي بضربة جزاء في الدقيقه 45.

ليحتكم الفريقان إلي ركلات المعاناة الترجيحية التي ابتسمت للعثمانيين بعد تألق حارسهم العملاق الكاميروني بل أنطوان والذي نجح في صد ثلاث ضربات كانت كفيله ببقاء أصحاب اللقب في البطولة وسجل كل من : سعيد الشيشيني ونبيل عمار وعبودة وعلي شحاتة وعلاء نبيل.

وضمت تشكيلة ذئاب الجبل كل من: جوزيف انطوان بل في حراسة المرمى وعلي شحاتة وعادل الكردي ونبيل عمار ووحيد مراد وسعيد الشيشيني وكريم عبد الرزاق تانكو ومجدي درويش وعبودة ونبيل ابراهيم وناصر محمد علي وعلاء نبيل.