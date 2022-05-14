مصر تنعى الشيخ خليفة بن زايد.. وتعلن الحداد 3 أيام..يتصدر صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم، السبت، عددا من الموضوعات ذات الشأن المحلي، إضافة إلى نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية أمس، الجمعة.

وتحت عنوان "مصر تنعى الشيخ خليفة بن زايد.. وتعلن الحداد 3 أيام"، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في المنطقة والعالم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس كتب - في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسي أعلن حالة الحداد العام في مصر لثلاثة أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بدءا من أمس، كما نعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة، الذي وهب حياته لبلاده، ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون للأمتين العربية والإسلامية.

وفي شأن آخر، أشارت "الأهرام" إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، كشف عن شراكات جادة بين الدولة، والقطاع الخاص، بهدف استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، واستغلال إمكانات البنية التحتية الحالية للدولة، لبناء وتطوير وصيانة، كل الوحدات البحرية، لخدمة الموانئ المصرية.

وأوضح أن إنشاء وتشغيل خطوط ملاحية يستهدف خدمة وطموحات الدولة المصرية، بإنشاء أسطول مصري قوي، يحقق مستهدفاتها للتصدير، وبناء الثقة في الصناعة المصرية.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن عن إقامة النقابة، لقاء تأبين للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي وذلك الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 7 مساءً.

وأوضحت الصحيفة أنه أقيم أمس مراسم تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بكنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس الشرقية.‬

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال اعتدت على موكب تشييع جثمان شرين أبو عاقلة أمام المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، إضافة إلى الاعتداء بالهروات على المشيعين، كما أجبرت قوات الاحتلال المشيّعين على إدخال الجثمان داخل مركبة نقل الموتى، ومنعهم من اللحاق بها، ولاحقت كل من حاول الوصول إلى موكب تشييع الجثمان.

وأضافت أنه قبيل تشييع الجثمان، منعت شرطة الاحتلال تعليق صور "أبو عاقلة" أمام الكنيسة، واللافتات التي تندد بجريمة اغتيالها، وهددت باعتقال من يردد هتافات معادية للاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني، كما قامت بفرض مخالفات كيدية بحق الفلسطينيين الموجودين الذين قدموا لتشييع جثمان الشهيدة، ونصبت حاجزا على الشارع المؤدي إلى المستشفى. ‬

من جانبها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات الهيدروجني الأخضر والأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة مع شركات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في تموين السفن أو التصدير لتكون السخنة مركزًا إقليميًا رائدًا في هذه الصناعات وتم التوقيع خلال شهور مارس وأبريل ومايو 2022.

وأضافت الصحيفة أن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة تصل لأكثر من 10 مليارات دولار، كما تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حاليًا لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت أن المركز الإعلامي أشار إلى أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الزيت، في أي من الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت على توافر جميع السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بجميع محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وجميع السلع.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ترأس جانبا من الجلسة الثالثة للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد في كوبنهاجن، والتي تتناول خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري أشار خلال الجلسة إلى ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة بجالسجو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات، مؤكدا ضرورة التحرك السريع لتنفيذ تعهدات المناخ.

من جانبها، قالت صحيفة “أخبار اليوم” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، مؤكدا أنه كان محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله - في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم”.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان بدأ بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف، هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ جميع المهام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المكلفين بها، مشيرا إلى تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي.

وفي الشأن الدولي، أوضحت صحيفة “أخبار اليوم” أن الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس في البيت الأبيض، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتناولت القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد، خلال الزيارة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه جاء لبحث كيفية التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، مشيرا إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معا، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل.

من جانبها، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحـدة في مصر، شهدت توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري 2021 - 2023.

ونقلت الصحيفة عن “السعيد” قولها، إن الإعلان يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الوطنية لمصر 2021 - 2023، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي.