عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتبة الإسكندرية: جامعة كوبنهاجن عثرت على مخطوطة طبية تعود لعام 3500 ق.م

التحنيط - أرشيفية
التحنيط - أرشيفية

كشف الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية عن  أهمية مخطوطة التحنيط المكتشفة حديثا عن المصري القديم  .

وقال  “عبد البصير”  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى ، إن التحنيط من أهم أسرار الحضارة الفرعونية القديمة، مؤكدا أن المصرى القديم أبدع فى هذا المجال ، لافتا إلى جامعة كوبنهاجن كشفت عن العثور على المخطوطة الطبية التى تعود لعام 3500 ق.م.

وأوضح  مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية  ، ان اهمية هذه البردية تعود بدورها فى وصف تحنيط الوجوه بطريقة عطرية ، نباتية كان المصرى القديم يقوم بطهيها داخل سائل وتوضع قطع من الكتان داخل السائل وتوضع على وجه المتوفى وكان التحنيط وقتئذ يستغرق 4 أيام أما العملية بالكامل كانت مدتها 70 يوما ، منوها إلى أن الجديد فى هذه البردية اكتشاف مادة التحنيط المستخدمة ومدتها .

وتابع "عبد البصير"، أن اللغز فى هذه البردية لايزال قائما بشأن نسب المواد المستخدمة وطبيعة التركيبة التى استخدمها المصرى القديم للحفاظ على جسد المتوفى وهو الامر الذى أكد سر صنعة وإبهار المصرى القديم لمصر والعالم ب لغز التحنيط.

متحف الاثار مكتبة الاسكندرية المصرى القديم الحضارة الفرعونية صباح الخير يا مصر اكتشاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. 15 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك خلال أبريل الماضي

دقيقة حدادا على وفاة رئيس الإمارات في الدورة العلمية الدولية لوزارة الأوقاف

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

تردد القناة الوحيدة المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ