مكتبة الإسكندرية: جامعة كوبنهاجن عثرت على مخطوطة طبية تعود لعام 3500 ق.م

كشف الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية عن أهمية مخطوطة التحنيط المكتشفة حديثا عن المصري القديم .

وقال “عبد البصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى ، إن التحنيط من أهم أسرار الحضارة الفرعونية القديمة، مؤكدا أن المصرى القديم أبدع فى هذا المجال ، لافتا إلى جامعة كوبنهاجن كشفت عن العثور على المخطوطة الطبية التى تعود لعام 3500 ق.م.

وأوضح مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ، ان اهمية هذه البردية تعود بدورها فى وصف تحنيط الوجوه بطريقة عطرية ، نباتية كان المصرى القديم يقوم بطهيها داخل سائل وتوضع قطع من الكتان داخل السائل وتوضع على وجه المتوفى وكان التحنيط وقتئذ يستغرق 4 أيام أما العملية بالكامل كانت مدتها 70 يوما ، منوها إلى أن الجديد فى هذه البردية اكتشاف مادة التحنيط المستخدمة ومدتها .

وتابع "عبد البصير"، أن اللغز فى هذه البردية لايزال قائما بشأن نسب المواد المستخدمة وطبيعة التركيبة التى استخدمها المصرى القديم للحفاظ على جسد المتوفى وهو الامر الذى أكد سر صنعة وإبهار المصرى القديم لمصر والعالم ب لغز التحنيط.