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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب إعدادية الفيوم: امتحان اللغة العربية سهل والنحو صعب والأسئلة طويلة

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية بالفيوم

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية  بمحافظة الفيوم ،  عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية  فى أول يوم من بدء الامتحانات ، باستثناء الشكوى من النحو .

 

يقول محمد سيد طالب بمدرسة الفيوم الإعدادية بنين بمدينة الفيوم ، امتحان اللغة العربية اليوم جاءت فى مستوى الطالب العادى ، باستثناء  فقرة النحو جاءت صعبة ومن خارج المنهج ،ولم يستطع اغلب الطلاب حل سؤال النحو كاملا.

 

أضاف بأن الوقت كان غير كافى لحل جميع أسئلة الامتحان ، خاصة أن الاملاء كان مخصص لها 20 دقيقة من وقت الامتحان.

 

 ويضيف عادل محمود طالب بمدرسة التوفيق الإعدادية  بنين : بأن الامتحان كان سهلا بالرغم من طول الأسئلة التى لا يتناسب حلها مع الوقت المخصص للامتحان.

 

ويقول: عماد عدلى طالب بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بنين : بأن  التعبير جاء فى موضوعين الاول عن المشروعات الصغيرة سبيل النهوض بالاقتصاد  والقضاء على مشكلة البطالة  وتحقيق التقدم والرخاء للبلاد ، والموضع الثانى عن  التفكك الأسرى  وأطفال الشوارع ظواهر سلبية  يجب التخلص منها .

 

أعلنت أ. سماح ابراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم  ،  إنه بلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة 260 لجنة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالفيوم 65122 طالب وطالبة ، وعدد حضور الطلاب اليوم لامتحان اللغة العربية  64384 طالب وعدد الغياب 738 طالب على مستوى المحافظة.

 

أكـدت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم علي ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية لجميع الطلاب داخل اللجان.

 

وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد بدء الامتحان، وعدم السماح لأي شخص للدخول الى لجنة سير الامتحانات باستثناء الدكتور الوزير محافظ الفيوم، ومدير المديرية فقط، والتنبيه مشددا على العمال بعدم التجول بين قاعات الامتحان وعدم مغادرتهم اللجنة أثناء عمل الامتحان.

 

 

وكيل تعليم الفيوم تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

 

 

 

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الفيوم طلاب إعدادية اللغة العربية

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