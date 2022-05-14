وكيل تعليم الجيزة يطمئن على سير الامتحانات من داخل غرفة عمليات المديرية

تابع أشرف سلومة وكِيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة "رئيس غُرفة عمليات الجيزة"، اليوم الأول لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، من داخل غرفة العمليات، بحضور سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروک مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط وبلغ اجمالى عدد المتقدمين 185145 طالب وطالبة وبنسبة حضور 98 % وكان الأمتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الإمتحانية ولم ترد أى شكاوى من الطلاب .

كما تابع وكيل تعليم الجيزة، جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا علي مديري الإدارات التعليمية ضرورة حل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وأكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان.

ووجه وكيل تعليم الجيزة، مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الإمتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.