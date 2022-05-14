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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنباء عن هروب مستريح جديد في أسوان بعد استيلائه على ملايين الجنيهات

المستريح الجديد
المستريح الجديد

لا تزال قصة " المستريح " ترمى بظلالها داخل محافظة أسوان ، فيوم بعد يوم يزاداد أعدادهم بمختلف محافظات الجمهورية ، ولكن في أسوان بعد أن تم إلقاء القبض على أحد المستريحين والذى يدعى " مصطفى البنك " ، ترددت الأنباء عن هروب مستريح أخر يدعى " طاهر الحصاوى " وهو في مركز إدفو أيضاً .

ونلقى الضوء على بعض تفاصيل هذه الواقعة عبر منصة " صدى البلد " حيث أن ضحايا المستريحين يتواجدون في مختلف أنحاء المحافظة ، ولاسيما داخل منطقة الشرفا بمركز إدفو حيث قيل أن هذا المستريح " الحصاوى " قد تحصل على مبالغ مالية كبيرة منهم تصل لملايين الجنيهات نظير شراء السيارات والمواشى ، وقد فر هارباً .

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كما أشار بعض من الأهالى بقرية الشرفا بإدفو إلى أنه سمعنا اليوم إطلاق لبعض الأعيرة النارية بعد أنباء عن هروب " المستريح الحصاوى " واستيلاءه على ملايين الجنيهات، بعد تعامله مع ضحاياه فى تجارة المواشى والسيارات والأموال ، وقد توجهت القوات المختصة لقرية الشرفا للسيطرة على الوضع الأمنى بالقرية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد استشهد 2 من لواءات الشرطة، بجانب 2 مجندين آخرين تابعين لوزارة الداخلية فى الساعات الأولى صباح الخميس الماضى ، نتيجة تعرضهم لحادث سير بطريق الغنيمية بمركز إدفو شمال أسوان .

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بمصرع اللواء منتصر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيى، مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، و2 مجندين آخرين وهما كل من أحمد صديق، وسعودي شعبان، وذلك إثر حادث سير على الطريق الصحراوى وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، أثناء مطاردة مصطفى البنك "مستريح المواشى" في جبال إدفو بأسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، ولكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة مباشرة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض الجثث على الطبيب الشرعي.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الأمن إلى المنطقة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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