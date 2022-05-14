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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل شئ بالنسبة لى.. وائل جسار يتغزل في زوجته بصورة رومانسية

وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته

تغزل المطرب اللبناني وائل جسار، في زوجته ميري، عبر حسابه  على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر وائل جسار صورة تجمعه بزوجته باطلالة رومانسية وعلق قائلا: "كل شئ بالنسبة لى" ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

 

وكان الفنان وائل جسار قد حل ضيفا في برنامج حبر سري  وقال إن الفنانة هيفاء وهبي والفنانة مايا دياب ليستا مطربتان، ولكنهما مغنيتان استعراضيتان فقط، وهما تعرفان ذلك جيدا.

 

واضاف «جسار»  أن هيفاء وهبي ومايا دياب تعرفان جيدا أنهما ليسا مطربات، موضحا " هما بيعملوا استعراض وأغاني بسيطة علي قد صوتهم يعني .. وعارفين حدودهم فين وبيشتغلوا علي الموضوع دا".

 

وتابع وائل جسار أنه يحب الفنانة هيفاء وهبي كثيرا  ويحب الفنانة مايا دياب وهما تعلمان ذلك.


 

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IMG_٢٠٢٢٠٥١٤_١٦٣٩١٩
إطلالة رومانسية وائل جسار زوجته استعراض المطرب اللبناني وائل جسار بإطلالة رومانسية يتغزل في زوجته

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