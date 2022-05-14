بفستان ذهبي.. الإماراتية مهيرة عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها، بعدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت النجمة الإماراتية، بإطلالة جذابة وانيقة مرتدية فستان باللون الذهبي مكشوف، واعتمدت مكياجا جذابا واعتمدت علي تسريحة شعر مميزة، مما نال إعجاب متابعيها.



وشاركت مهيرة عبد العزيز في مسرحية "كازانوفا" ، من بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.