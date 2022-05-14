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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

باب وكهف تحول إلى بيت.. دليل جديد يكشف اختفاء سكان المريخ

باب على كوكب المريخ
باب على كوكب المريخ

ما زالت نظريات الحياة على كوكب آخر بخلاف الأرض، تثير تساؤل العلماء الذين عثروا مؤخرا على سطح كوكب المريخ، مدخل ذي شكل غريب يبدو كأنه باب واعتبروه دليلاً للحياة البشرية على سطح الكوكب الأحمر.

ووفقا لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، للوهلة الأولى يبدو هذا النحت الصخري كما لو أنه مدخل تم نحته بعناية في صخر سطح المريخ.

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يبدو أن هذه الصورة، التي تم التقاطها بواسطة كاميرا مثبتة على “الصاري” في مركبة “كيوريوسيتي” التابعة لوكالة ناسا في 7 مايو الجاري، وتظهر فتحة بها عتبة مقوسة تؤدي إلى ممر بجدران ملساء.

واستغل محبو نظرية المؤامرة هذه المفاجأة كدليل على الحياة على الكوكب الأحمر، لكن العلماء سارعوا إلى الإشارة إلى أن الجيولوجيا المحيطة تعطي صورة واضحة عن كيفية نشوء التكوين، وليس من المستغرب أنها لا تتطلب معماريين من المريخ.

ويظهر شق كبير على يسار المدخل أن أحداث تكسير الصخور تحدث بشكل متكرر في المنطقة، بينما يبدو أن هناك صخرة في المقدمة قد سقطت من الفتحة.

وقال سانجيف جوبتا، أستاذ علوم الأرض في إمبريال كوليدج لندن، وأحد علماء بعثة ناسا الفضائية كيوريوسيتي، إن الحفرة تشكلت من خلال عمليات جيولوجية طبيعية، ومن المرجح أن الصخرة قد تآكلت للتو من منحدر تلال وسقطت إلى أسفل، ولكنها لا تتطلب ضربة نيزكية".

وأكد على أن تشكيل هذا المدخل ليس أمرا غريبا على الإطلاق، بل تعد عمليات جيولوجية طبيعية، ولكن ليست هذه هي المرة الأولى التي أثارت فيها الصور من المريخ نظريات مفادها أن هناك حضارات ربما سكنت الكوكب من قبل.

في عام 1977 ، صورت مركبة ناسا الفضائية “فايكنج 1” ما بدا أنه وجه وكأنه ينظر من السطح، مما أدى إلى ادعاءات بأن المريخيين قد شيدوا نصب تذكارية مثل أبو الهول، وتم توثيقه خلال برنامج “مسح المريخ العالمي” التابع لوكالة ناسا.

والتقط حينها صورا اكثر وضوحا 10 مرات من لقطات الفايكنج الأصلية، ووُجد أن الوجه عبارة عن تشكيل صخري عديم الشكل عن قرب، وكانت ملامح الوجه الأصلية ناتجة عن الظلال.

هرم صغير

وفي مايو 2015، صورت كيوريوسيتي هرمًا بحجم سيارة صغيرة  والذي تكهن بعض الناس أنه قد يكون قمة هرم مدفون، لكن في ذلك الوقت ، أشارت وكالة ناسا إلى أن الصخرة تشبه الصخور البركانية الموجودة في هاواي أو أيسلندا.

وفسر العلماء هذه الظاهرة بأن أدمغة البشر تجد في الصور العشوائية شكلا منطقيا، وهي ظاهرة نفسية تُعرف باسم “باريدمليا”.

يعتقد العلماء أن الحياة ربما كانت موجودة على سطح المريخ من قبل ، لكنها لم تعد مستمرة بسبب نقص الغلاف الجوي، ولكن لدى وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) خطط للتنقيب في السطح على أمل العثور على بقايا لأشكال حياة كانت على سطح المريخ.

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