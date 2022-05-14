خالد الجندي ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: رجل أفعال صادقة .. فيديو

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "أتقدم بخالص العزاء إلى أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة المرحوم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بفسيح جناته، كان محبا للعروبة والإسلام، ومحبا لبلدنا، وكان صادقا فى توجهاته ويعمل على رخاء شعبه، وكان رجل أفعال صادقة لا أقوال".

الإمام الأكبر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات

فيما هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د احمد الطيب ،شيخ الأزهر ، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة،داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة المغفور له – بإذن الله – الشيخ خليفة بن زايد في خدمة البلاد والعباد.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر في تدوينه له على صفحتيه الرسميتين على فيسبوك وتويتر "في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإنني أشُدُّ على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشدَّ أزره، ويوفقه رئيسًا وقائدًا لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان".

كان فضيلة الإمام الأكبر قد نعى أمس الجمعة سمو الشيخ خلفيه بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالانجازات؛ قدم فيها بلاده نموذجا فريدا في الريادة والازدهار، مؤكدا أنه كان رمزا في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزا يحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان.