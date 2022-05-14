أمين البحوث الإسلامية: العلم يصنع المعجزات بشروط وضوابط

نظمت الجامعة التكنولوجيا في «داكا» بنغلاديش حفلًا لاستقبال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد بحضور الشيخ الصوفي محمد ميزان الرحمن رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببنغلاديش ومؤسس بجامعة التكنولوجيا، ورئيس مجلس الجامعة والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعانة والطلاب وبعض الخريجين، على هامش زيارة الأمين العام التي بدأت أمس بأداء خطبة الجمعة.

قبول الرأي الآخر



وألقى الأمين العام خلال اللقاء كلمة تحدّث فيها عن دور العلم وأهميته في بسط السلم والسلام والأمن والأمان بين الشعوب، مؤكدًا أنه متى روعيت ضوابط العلم وشروطه كالموضوعية والتخصصية ، والوقوف بوسائل المعرفة عند حدودها، وقبول الرأي الآخر، والرضا بالتنوع الفكري والتسليم بأن الاختلاف سنة كونية، استطاع العلم أن يصنع المعجزات.



وأضاف عيّاد أن الأزهر الشريف على مرّ الأزمنة والتاريخ قدم الكثير من أجل رسالك العلم ففتح معاهده وجامعته لجميع الطلاب على مستوى العالم، الأمر الذي ساعد هذه المؤسسة العريقة على الاحتفاظ بوجودها واستمرارها في أداء رسالتها واكتساب ثقة لا تنقطع من الجميع ممن أرسلوا طلابهم للدراسة بالأزهر والجلوس بين يدي علمائه.



وقال الأمين العام أن فضيلة الإمام الأكبر دائمًا ما يؤكد في جولاته الخارجية وزياراته لدول العالم أنه يفتح بابه لكل قاصدي الأزهر من طلاب العلم، ولعل عنياته الخاصة بالطلاب الوافدين الذين يدرسون بالأزهر يعكس هذا الاهتمام وتلك الرسالة.