سمير فرج: الشيخ خليفة بن زايد شارك في حرب أكتوبر 1973.. فيديو

نعى المفكر الاستراتيجي سمير فرج، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الشيخ خليفة بن زايد شارك في حرب أكتوبر 1973 وارتدى الملابس العسكرية ".



وتابع سمير فرج :" الشيخ خليفة، أدار شؤون البلاد في الإمارات بشكل رائع والإمارات انطلقت انطلاقة كبيرة وحققت الإمارات نمو اقتصادي كبير ".



وأكمل سمير فرج :" تولى المسؤولية الشيخ محمد بن زايد رئاسة الإمارات وهذا الأمر تم في سهولة ويسر وسلاسة كبيرة ".