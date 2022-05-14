مصطفى الفقي ناعيا الشيخ خليفة بن زايد : رحل ابن حكيم العرب

نعت مكتبة الإسكندرية وعلى رأسها الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء.

وقال "الفقي" ان هذا اليوم هو يوم الحزن العميق لرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ، وأبن حكيم العرب الشيخ "زايد بن سلطان" مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة، مقدرين أن بلاده قد وقفت الي جانبنا في الظروف الصعب.

وأكد "الفقي" اننا اعتبرنا أن أمننا جزء من الأمن القومي العربي الذي تحرص عليه مصر وتدافع عنه.

رحم الله الشيخ خليفة، وجعل في ولي العهد الشيخ "محمد بن زايد بن سلطان" خير خلف لهذا السلف من الأسرة العربية الطيبة، التي تقود دولة الإمارات في ظل الظروف الدولية الصعبة والمشكلات الإقليمية.

وُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين الإماراتية، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وأصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكماً لإمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004.