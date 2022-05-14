رئيس الصحفيين الإماراتية: بن زايد يؤمن بدور مصر القيادي في المنطقة والعالم.. فيديو

قال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إنه تم صباح اليوم انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات.



وأضاف "الحمادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة": "اليوم تأكد أن انتقال السلطة بالإمارات تم بسلاسة واتفاق تام"، لافتا: "تم الاتفاق على الشيخ محمد بن زايد لرئاسة الإمارات وهي ثقة كبيرة يستحقها الشيخ محمد بن زايد".

وأشار: "الإمارات تلعب دورا مهما في المنطقة وهو دور متوافق بشكل كبير وبتنسيق عال مع مصر ومع الرئيس السيسي وأيضا مع السعودية"، مؤكدا: "الشيخ محمد بن زايد يؤمن بالعمل العربي المشترك، ويؤمن بدور مصر القيادي في المنطقة العربية والعالم".