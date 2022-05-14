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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر مهنئا محمد بن زايد: خيرَ خلفٍ لخيرِ سلفٍ

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدم الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات. 

 

تهنئة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد 


كما قدم رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لشعب الإمارات الشقيق على اختيار الشيخ محمد بن زايد  ليكون خيرَ خلفٍ لخيرِ سلفٍ شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ووالدهما الحبيب حكيم العرب وزايد الخير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.


وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن صادق دعائه بالتوفيق والسداد للشيخ محمد بن زايد، وأن يجري المولى -عز وجل- على يديه كل الخير للإمارات الشقيقة ولشعبها الطيب المضياف، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار على الإنسانية كلها.


جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر كان بعث أمس برقية عزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

جامعة الأزهر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الشيخ محمد بن زايد دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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