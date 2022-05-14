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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نمبر وان.. محمد رمضان يروح لـ فيلمه الجديد

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فيلمه الجديد  نمبر وان ، وذلك عن طريق نشره فيديو من كواليس التصوير.


وكتب محمد رمضان «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».


وظهر محمد رمضان وهو يؤدي تمرين لألعاب القوى، ومن المتوقع أن يجسد محمد رمضان شخصية بطل من أبطال ألعاب القوى.

مسلسل المشوار :

وشارك محمد رمضان في موسم دراما رمضان المنقضي عن طريق مسلسل «المشوار»، الذي كانت تدور أحداثه حول اضطرار «ماهر» الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، لترك البلد رفقة زوجته الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية «ورد» وابنه «رحيم» هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه، ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

محمد رمضان نمبر وان ألعاب قوي بطل العاب قوى الفنان محمد رمضان

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