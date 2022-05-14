15 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف أحمد عبد القادر ووفاق يحاول العودة للمباراة

مرت 15 دقيقة بتقدم الأهلي علي وفاق سطيف من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ٥ يوليو في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

جاء هدف الاهلي في الدقيقه ٤ بعد تبادل تمرير الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأرسل علي معلول تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة حسين الشحات وأمسك الحارس سفيان خيدايريا بالكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف الليلة وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة