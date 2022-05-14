مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي تصادم بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين، اليوم السبت، إثر حادثي تصادم سيارة نقل وسقوط دراجة نارية "تروسيكل بمركزي ساحل سليم وأبنوب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة نقل رقم "4712 ى م ج" بمقطورة رقم "5823 ى م ج" أسفر الحادث عن مصرع "يسى. م. ك" 13 عامًا، من قريه بنى محمد وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

فيما شهد الطريق الزراعي بمركز ساحل سليم حادث سقوط تروسيكل على جانب الطريق أسفر عن مصرع "كرولس. م. ك .ص"10 أعوام وإصابة "ميلاد. س.س" 20 عامًا، و"رومانى. ن .ع" 16 عامًا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ساحل سليم.. وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.