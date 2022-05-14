مشيرة خطاب: علاء عبدالفتاح ضمن الأسماء التي ترسل للجنة العفو الرئاسي|فيديو

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدم تدخلها في أعمال القضاء واحترامها للتدابير التي حدثت، مشيدة بالوثبة الكبيرة التي حدثت في أماكن التأهيل، مشيرة إلى أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يقضى عقوبة ولم يشتك من سوء المعاملة.

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن لديهم منظومة مميزة للشكاوي وكل مواطن يمكن أن يتقدم بالشكوى من خلال موقعهم الالكتروني، متابعة: "علاء عبد الفتاح عليه حكم ينفذه وطلباته أنه عايز ييجي له كتب أكثر، وعايز فرصة أكبر للتريض، ويقابل والدته بدون جدار زجاجي".

وتابعت: "علاء عبد الفتاح في إضراب منذ 43 يوماً عن الطعام وصحته تتأثر، وأنا على تواصل مع أسرة علاء عبد الفتاح واستقبلت خالته في المقر، وطلبت زيارة علاء فى محبسه وما زالت في انتظار الموافقة على إتمام هذه الزيارة، وعلاء عبد الفتاح ضمن الأسماء التي ترسل للجنة العفو الرئاسي".