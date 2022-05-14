عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشيرة خطاب: علاء عبدالفتاح ضمن الأسماء التي ترسل للجنة العفو الرئاسي|فيديو

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدم تدخلها في أعمال القضاء واحترامها للتدابير التي حدثت، مشيدة بالوثبة الكبيرة التي حدثت في أماكن التأهيل، مشيرة إلى أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يقضى عقوبة ولم يشتك من سوء المعاملة.

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن لديهم منظومة مميزة للشكاوي وكل مواطن يمكن أن يتقدم بالشكوى من خلال موقعهم الالكتروني، متابعة: "علاء عبد الفتاح عليه حكم ينفذه وطلباته أنه عايز ييجي له كتب أكثر، وعايز فرصة أكبر للتريض، ويقابل والدته بدون جدار زجاجي".

 

وتابعت: "علاء عبد الفتاح في إضراب منذ 43 يوماً عن الطعام وصحته تتأثر، وأنا على تواصل مع أسرة علاء عبد الفتاح واستقبلت خالته في المقر، وطلبت زيارة علاء فى محبسه وما زالت في انتظار الموافقة على إتمام هذه الزيارة، وعلاء عبد الفتاح ضمن الأسماء التي ترسل للجنة العفو الرئاسي".

 

خيري رمضان مشيرة خطاب علاء عبد الفتاح القاهرة والناس حديث القاهرة حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان الإعلامي خيرى رمضان برنامج حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

محمد صلاح يحتفل بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا في غرفة الملابس

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

ترشيحاتنا

محمد شريف يسجل هدف التعادل 2-2 للأهلي في مرمى وفاق سطيف

النشرة الدينية|شيخ الأزهر يستقبل بطريرك الكلدان الكاثوليك ..وعلامات قبول العبد عند الله

التغيرات المناخية.. وزيرة التضامن تشارك في حلقة نقاش بمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ٢٧"

لعنة الميرنجي تطارد محمد صلاح| هل يلحق أبو مكة بـ "نهائي الثأر" أمام ريال مدريد ؟

لبنان وتجاوز النفق المظلم ..هل تكون الانتخابات النيابية طوق النجاة|خاص من بيروت

هاني شاكر: النقابة ترحب بالفنانين الشعبيين المستوفين أوراقهم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ