جرحى في إطلاق نار بمدينة بوفالو بنيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع عدة إصابات في إطلاق نار بمدينة بوفالو بولاية نيويورك، اليوم السبت.

وأكدت شرطة بوفالو وقوع حادث إطلاق نار متعدد ونشط، ولم تكشف عن عدد الضحايا او حالتهم بعد إطلاق النار عليهم في مركز توبس فريندلي التجاري.

فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إنها "تراقب عن كثب" إطلاق النار وأنها عرضت المساعدة على مسؤولي بوفالو.

وأضافت الشرطة الأمريكية أنه تم اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد متاجر المواد الغذائية بولاية نيويورك.

بينما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى وقوع 9 إصابات على الأقل، دون كشف تفاصيل حالتهم الصحية.