عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نظير عيّاد: رسالة الأزهر بإقرار التعايش السلمي بين جميع الشعوب أمانة في أيديكم

أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية في زيارة إلى بنجلاديش

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد بمجلس إدارة المنظمة لخريجي الأزهر ببنغلاديش، لمناقشة مجموعة من محاور عمل المنظمة والوقوف على أنشطتها وخطتها خلال الفترة المقبلة، في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء أن ما يعاني منه العالم من تحديات خلال المرحلة الراهنة يقتضي من الجميع أن يكون على قدر كبير من تحمل المسئولية الفكرية والوطنية والدينية، والأزهر الشريف بجميع قطاعاته ومنها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر صاحب رسالة خالدة لابد أن تؤدي دورها في كل وقت وفي كل مكان.

وخاطب الأمين العام أعضاء مجلس إدارة المنظمة قائلًا: إنكم إذا كنتم تمثلون الأزهر الشريف فلابد أن يكون خير تمثيل وليؤدي كل منكم دوره، مشيرًا إلى أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر لفروع المنظمة في كل دول العالم دائمًا ما تدعو إلى القيام بدورهم في إثراء الحوار الفكري وإقرار التعايش السلمي بين جميع الشعوب، والدعوة إلى الاعتدال والتحلي بالموضوعية في كل شيء.

كما طالب عيّاد أفراد المنظمة بضرورة أن يكون لديهم تواصل فاعل مع مؤسسات الدولة، وأن يكون لهم إسهام مهم في الجوانب التعليمية والتثقيفية والحوارية، وأن تُعنى برامجكم بالتقريب بين أتباع الديانات المختلفة ونبذ العنصرية والتطرف وإبراز قيم الإسلام التي تقوم على السماحة واليسر وقبول الآخر بل وتدعوا لإعمار الأرض لا لتخريبها.

البحوث الإسلامية المنظمة لخريجي الأزهر الازهر الشريف الإمام الاكبر خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر مجمع البحوث الاسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المنظمة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

إخلاء سبيل مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية و5 بودي جاردات بكفالة 15 ألف جنيه

محمد صلاح يحتفل بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا في غرفة الملابس

ترشيحاتنا

نادى ليفربول يرحب بمؤمن زكريا: ضيف مميز يحتفل معنا بالبطولة الأعرق

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

نجم الأهلي السابق: أخشى من بكاري جاساما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نقل أنغام للمستشفي بعد تعرضها لوعكة صحية .. صورة

أديب عن احتفال مؤمن زكريا مع لاعبي ليفربول: لفتة من صلاح أهم من الكأس

لماذا لم يحضر الفنانون جنازة الراحل سعيد صالح؟ ابنته تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ