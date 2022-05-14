نظير عيّاد: رسالة الأزهر بإقرار التعايش السلمي بين جميع الشعوب أمانة في أيديكم

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد بمجلس إدارة المنظمة لخريجي الأزهر ببنغلاديش، لمناقشة مجموعة من محاور عمل المنظمة والوقوف على أنشطتها وخطتها خلال الفترة المقبلة، في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف.



وأكد الأمين العام خلال اللقاء أن ما يعاني منه العالم من تحديات خلال المرحلة الراهنة يقتضي من الجميع أن يكون على قدر كبير من تحمل المسئولية الفكرية والوطنية والدينية، والأزهر الشريف بجميع قطاعاته ومنها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر صاحب رسالة خالدة لابد أن تؤدي دورها في كل وقت وفي كل مكان.



وخاطب الأمين العام أعضاء مجلس إدارة المنظمة قائلًا: إنكم إذا كنتم تمثلون الأزهر الشريف فلابد أن يكون خير تمثيل وليؤدي كل منكم دوره، مشيرًا إلى أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر لفروع المنظمة في كل دول العالم دائمًا ما تدعو إلى القيام بدورهم في إثراء الحوار الفكري وإقرار التعايش السلمي بين جميع الشعوب، والدعوة إلى الاعتدال والتحلي بالموضوعية في كل شيء.



كما طالب عيّاد أفراد المنظمة بضرورة أن يكون لديهم تواصل فاعل مع مؤسسات الدولة، وأن يكون لهم إسهام مهم في الجوانب التعليمية والتثقيفية والحوارية، وأن تُعنى برامجكم بالتقريب بين أتباع الديانات المختلفة ونبذ العنصرية والتطرف وإبراز قيم الإسلام التي تقوم على السماحة واليسر وقبول الآخر بل وتدعوا لإعمار الأرض لا لتخريبها.